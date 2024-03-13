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Происшествия

В Никольском районе опрокинулся Renault Logan

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Вечером во вторник, 12 марта, в Никольском районе Пензенской области опрокинулся Renault Logan. Это случилось на 44-м километре + 900 м дороги Городище - Никольск - Ночка.

В Никольском районе опрокинулся Renault Logan

В 16:40 54-летний водитель Renault не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

«Водитель получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир этого автомобиля - девушка 2003 года рождения - получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

11 марта в селе Бессоновка перевернулся на крышу автомобиль «Лада-Приора». Авария произошла на улице Большой Колояр.

Как уточнили PenzaInform.ru в УГИБДД, в том ДТП никто не пострадал.

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Источник — фото МКУ Никольского района «Служба спасения»
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