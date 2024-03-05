Глава Кузнецка прокомментировал крупный пожар в центре города

05.03.2024 | 15:51

Глава Кузнецка на совещании в администрации города, которое состоялось во вторник, 5 марта, отметил, что крупный пожар в центре случился из-за «безалаберности обеспечения, соблюдения и организации пожарной безопасности».

ЧП случилось днем 2 марта. Загорелся мебельный цех индивидуального предпринимателя. Затем пламя перекинулось на торговый центр «Мост» на улице Белинского, магазины «Хамелеон», «Печки-лавочки» и мотосалон. Огонь охватил площадь 1 500 кв. м.

«Сумма ущерба девятизначная», - отметил Златогорский.

По его словам, в блоке, откуда началось возгорание, не уделялось внимание пожарной безопасности. Не было системы сигнализации и пожаротушения.

«К сожалению, сейчас есть мораторий на проверки бизнеса. Вот такой мораторий, вот так он срабатывает», - посетовал глава Кузнецка.

Что касается распространения огня, то Златогорский подчеркнул: при строительстве смежных объектов не учли вопросы пожарной безопасности, поэтому пламя перешло на них.

«Красоту наводим, все наводим, все как положено, а вот что может быть пожар - об этом никто не задумывается. Поэтому и огню есть как зайти на объект, и пожарным никак не залезть куда надо, чтобы загасить пожар. Деревянные конструкции не обработаны и так далее и тому подобное.

И в результате сейчас у разбитого корыта многие находятся. Сочувствую им», - заявил глава города.

Он поручил до 9 Мая устранить «визуальные последствия» пожара.

Златогорский рассказал, что в тушении участвовали все сотрудники городской пожарной части, им на помощь пришли спасатели главного управления.

«Пожар нерядовой. Хочу отметить, что огромная нагрузка выпала на сети водоснабжения, разбор воды был очень большой. Наша система выдержала, обеспечила необходимую подачу», - указал он.

Также Златогорский отметил, что температура горения была столь высокой, что металлические балки скрутило, будто они сделаны из пластилина.

«Там есть уникальные вещи, где деревянные конструкции остались целыми, потому что они были как положено отработаны. Металл ушел, а дерево осталось. Вот что значит качественная обработка дерева», - восхитился глава города.