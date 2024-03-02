Крупным пожаром в центре Кузнецка занялась прокуратура

02.03.2024 | 18:15

Прокуратура Кузнецка проводит проверку в связи с пожаром, случившимся в городе в субботу, 2 марта.

По предварительным данным, около 13:40 произошло возгорание мебельного цеха индивидуального предпринимателя. Затем пламя перекинулось на торговый центр «Мост» на улице Белинского, магазины «Хамелеон», «Печки-лавочки» и мотосалон. Огонь охватил площадь 1 500 кв. м.

В 16:38 пожар был локализован, к 18:00 открытое горение ликвидировали.

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательств о пожарной безопасности в мебельном цехе, комплексе магазинов, ТЦ «Мост». Пристальное внимание будет уделено мерам по недопущению возгораний на объекте с массовым пребыванием людей.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.