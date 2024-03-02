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Происшествия

Крупным пожаром в центре Кузнецка занялась прокуратура

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Прокуратура Кузнецка проводит проверку в связи с пожаром, случившимся в городе в субботу, 2 марта.

По предварительным данным, около 13:40 произошло возгорание мебельного цеха индивидуального предпринимателя. Затем пламя перекинулось на торговый центр «Мост» на улице Белинского, магазины «Хамелеон», «Печки-лавочки» и мотосалон. Огонь охватил площадь 1 500 кв. м.

В 16:38 пожар был локализован, к 18:00 открытое горение ликвидировали.

Крупным пожаром в центре Кузнецка занялась прокуратура

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательств о пожарной безопасности в мебельном цехе, комплексе магазинов, ТЦ «Мост». Пристальное внимание будет уделено мерам по недопущению возгораний на объекте с массовым пребыванием людей.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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