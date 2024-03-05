14-летний пензенец ушел из дома назло родным

05.03.2024 | 12:47

В Пензе сотрудники Росгвардии нашли на улице Чехова 14-летнего подростка. Все случилось в понедельник, 4 марта.

Правоохранители получили сообщение о том, что в областном центре пропал школьник. Росгвардейцы приступили к поискам мальчика и вскоре заметили подростка, приметы которого совпадали с теми, что были даны в ориентировке.

«В ходе беседы выяснилось, что ребенок разругался с родителями и ушел из дома им назло», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу, а затем передали его родителям.

Сотрудники Росгвардии нередко находят пропавших детей. Так, июльской ночью 2023 года патрулировавшие улицы Шемышейки правоохранители обнаружили на детской площадке игравшую 5-летнюю девочку. Выяснилось, что малышка выбралась из дома незаметно для спавших родителей и отправилась гулять.