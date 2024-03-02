Жители Кузнецка делятся кадрами сильного пожара

Сильный пожар случился в субботу, 2 марта, в Кузнецке. Фото и видео с места событий появились в Сети.
«Что-то сильно горит недалеко от «Беллиссимо» (кафе в Кузнецке. - Прим. ред.)», - сообщил очевидец.
На кадрах видны языки бушующего пламени и столб черного дыма.
В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о возгорании на улице Московской поступил на пульт дежурного в 13:35.
«Открытым огнем горит торговый центр. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек. На месте работают силы и средства МЧС России - 10 единиц техники и 33 человека личного состава», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото № 2 - «Подслушано в Кузнецке»
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