Жители Кузнецка делятся кадрами сильного пожара

02.03.2024 | 14:15

Сильный пожар случился в субботу, 2 марта, в Кузнецке. Фото и видео с места событий появились в Сети.

«Что-то сильно горит недалеко от «Беллиссимо» (кафе в Кузнецке. - Прим. ред.)», - сообщил очевидец.

На кадрах видны языки бушующего пламени и столб черного дыма.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о возгорании на улице Московской поступил на пульт дежурного в 13:35.

«Открытым огнем горит торговый центр. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек. На месте работают силы и средства МЧС России - 10 единиц техники и 33 человека личного состава», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото № 2 - «Подслушано в Кузнецке»