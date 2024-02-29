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Происшествия

Трасса в Иссинском районе оказалась перекрыта из-за ДТП

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В четверг, 29 февраля, в Иссинском районе на трассе Р-158 случилось серьезное ДТП с участием грузового транспорта.

По словам очевидцев, авария произошла после поселка Исса, недалеко от границы с Республикой Мордовия. Участниками стали водители трех машин.

На кадрах, которые появились в соцсети «ВКонтакте», видно, что опрокинувшийся грузовой автомобиль полностью перекрыл трассу. О пострадавших не сообщается.

Трасса в Иссинском районе оказалась перекрыта из-за ДТП

«Огромная пробка собирается», - отметили водители.

Трасса в Иссинском районе оказалась перекрыта из-за ДТП

Пока официальной информации о случившемся нет. Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

«На 325-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов в Иссинском районе (с. Симанки) Пензенской области временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с ликвидацией последствий ДТП», - предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Фото 3 - D, t.me/sova_penza58.

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Источник — фото 1 и 2 группы «Сарафанное радио: Сова Пенза»
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