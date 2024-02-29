Трасса в Иссинском районе оказалась перекрыта из-за ДТП

В четверг, 29 февраля, в Иссинском районе на трассе Р-158 случилось серьезное ДТП с участием грузового транспорта.
По словам очевидцев, авария произошла после поселка Исса, недалеко от границы с Республикой Мордовия. Участниками стали водители трех машин.
На кадрах, которые появились в соцсети «ВКонтакте», видно, что опрокинувшийся грузовой автомобиль полностью перекрыл трассу. О пострадавших не сообщается.
«Огромная пробка собирается», - отметили водители.
Пока официальной информации о случившемся нет. Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
«На 325-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов в Иссинском районе (с. Симанки) Пензенской области временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с ликвидацией последствий ДТП», - предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Фото 3 - D, t.me/sova_penza58.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀