Водитель сбил подростка на улице Московской и скрылся

27.02.2024 | 18:59

В Пензе разыскивают водителя, который сбил юного пешехода на улице Московской и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, авария случилась 19 февраля в 14:00 напротив дома № 133а (за дрожжевым заводом).

Пострадавшим оказался 14-летний подросток. Он получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД попросили свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось о розыске водителя, который 1 февраля сбил женщину на улице Мира. Все произошло на участке дороги напротив дома № 45, считающемся среди местных жителей опасным.