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Происшествия

В Городищенском районе столкнулись школьный автобус и цементовоз

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Утром во вторник, 20 февраля, в Городищенском районе в ДТП попал школьный автобус. Авария случилась в поселке Чаадаевка.

Автобус не смог разъехаться с цементовозом, автомобили притерлись друг к другу.

«К счастью, никто не пострадал», - сообщается в районной группе соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, авария произошла из-за снежных навалов - дорога стала узкой. Кроме того, движение грузовиков на данном участке запрещено.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

18 февраля прошлого года в Наровчатском районе школьный автобус слетел в кювет. В момент аварии детей в нем не было. Как отметила местная жительница, авария произошла из-за того, что скользкую дорогу вовремя не обработали.

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Источник — фото группы «Подслушано Городищенский район»
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