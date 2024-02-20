В Городищенском районе столкнулись школьный автобус и цементовоз

Утром во вторник, 20 февраля, в Городищенском районе в ДТП попал школьный автобус. Авария случилась в поселке Чаадаевка.
Автобус не смог разъехаться с цементовозом, автомобили притерлись друг к другу.
«К счастью, никто не пострадал», - сообщается в районной группе соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, авария произошла из-за снежных навалов - дорога стала узкой. Кроме того, движение грузовиков на данном участке запрещено.
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
18 февраля прошлого года в Наровчатском районе школьный автобус слетел в кювет. В момент аварии детей в нем не было. Как отметила местная жительница, авария произошла из-за того, что скользкую дорогу вовремя не обработали.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀