Определена возможная причина смертельного пожара в Никольске

07.02.2024 | 17:32

В Никольске устанавливают обстоятельства смертельного пожара, случившегося вечером во вторник, 6 февраля, на улице Володарского.

Огонь охватил часть деревянного дома общей площадью 70 кв. м. В неотапливаемом коридоре, где, как предполагается, и был очаг, после тушения нашли тело 89-летней женщины. В МЧС уточнили, что всего несколько вдохов едкого дыма стали для нее летальными.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

После проверки следователь примет процессуальное решение.