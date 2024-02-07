Определена возможная причина смертельного пожара в Никольске

В Никольске устанавливают обстоятельства смертельного пожара, случившегося вечером во вторник, 6 февраля, на улице Володарского.
Огонь охватил часть деревянного дома общей площадью 70 кв. м. В неотапливаемом коридоре, где, как предполагается, и был очаг, после тушения нашли тело 89-летней женщины. В МЧС уточнили, что всего несколько вдохов едкого дыма стали для нее летальными.
«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
После проверки следователь примет процессуальное решение.
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