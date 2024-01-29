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Происшествия

За неделю жертвами гололеда стали почти 350 пензенцев

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На минувшей неделе, с 22 по 28 января, жертвами гололеда в Пензе стали 347 человек. Такие данные озвучили в городской больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в понедельник, 29-го числа.

В травмпункт на улице Пионерской, 4, за помощью пришел 271 пострадавший, в приемник стационара - 76, 18 из них потребовалась госпитализация.

В целом за семь дней к врачам на Пионерской наведались 536 человек.

«Данные статистики показали, что выходные дни пензенцы провели активно. Количество обращений за травматологической помощью в субботу и воскресенье было несколько больше, чем в будни. Берегите себя! Будьте аккуратны и внимательны!» - призвали медики население.

На предстоящей неделе также ожидается гололед. По прогнозам синоптиков, впереди - снегопады и небольшой мороз.

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