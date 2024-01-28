Синоптики пообещали пензенцам теплую и снежную неделю

28.01.2024 | 15:50

Региональное ГУ МЧС России предупредило жителей Пензенской области о тумане с видимостью 500 и менее метров. Он ожидается в ночь на понедельник, 29 января, и утром.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, ночью термометр покажет -6…-11 градусов.

Преимущественно без осадков. Днем снегопада не ожидается. Температура воздуха будет около нуля, до -3 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 9 м/с.

По прогнозам синоптиков, жителей региона ожидает теплая неделя, специалисты обещают снегопады и небольшой мороз.

Во вторник и среду -1…-3 градуса. Будет пасмурно, возможен снег. В четверг и пятницу 0…-2, также вероятны осадки. В выходные -3…-5. Погода будет пасмурной, прогнозируются снегопады.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными, на дорогах - гололед.