Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 янв 2024|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики пообещали пензенцам теплую и снежную неделю

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Региональное ГУ МЧС России предупредило жителей Пензенской области о тумане с видимостью 500 и менее метров. Он ожидается в ночь на понедельник, 29 января, и утром.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, ночью термометр покажет -6…-11 градусов.

Преимущественно без осадков. Днем снегопада не ожидается. Температура воздуха будет около нуля, до -3 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 9 м/с.

По прогнозам синоптиков, жителей региона ожидает теплая неделя, специалисты обещают снегопады и небольшой мороз.

Во вторник и среду -1…-3 градуса. Будет пасмурно, возможен снег. В четверг и пятницу 0…-2, также вероятны осадки. В выходные -3…-5. Погода будет пасмурной, прогнозируются снегопады.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными, на дорогах - гололед.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте