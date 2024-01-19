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Происшествия

В Каменском районе столкнулись «Газель», минивэн и Renault Sandero

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В четверг, 18 января, в Каменском районе случилось ДТП с участием трех машин. Пострадали двое человек.

По предварительным данным, в 15:50 на 217-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись Renault Sandero под управлением 71-летней пенсионерки, «Газель» с 39-летним водителем и минивэн Hyundai Grand Starex с 51-летним мужчиной за рулем.

В Каменском районе столкнулись «Газель», минивэн и Renault Sandero

Водитель и 71-летний пассажир Renault Sandero получили травмы. Им потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Кадры с последствиями ДТП появились в Сети. На них видно, как одну машину унесло в кювет, две другие перекрыли полосу, образовалась пробка. На место прибыли скорая помощь и Госавтоинспекция.

В Каменском районе столкнулись «Газель», минивэн и Renault Sandero

Автор ролика попросила водителей быть осторожнее.

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Источник — видео «Пенза Новости»
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