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Происшествия

Пожарные вывели из горящего коровника 33 животных

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В селе Елшанка Неверкинского района пожарные спасли домашних животных из огня.

Возгорание произошло в коровнике. Пламя охватило кровлю на площади 100 квадратных метров.

Пожарные вывели из горящего коровника 33 животных

На борьбу с ним прибыли 10 человек, использовалось 4 единицы техники.

Пожарные вывели из горящего коровника 33 животных

«Пожарные вывели из огня на свежий воздух 15 коров и 18 телят», - сообщили в МЧС.

9 ноября 2023 года из горящего дома в Кузнецке пожарные спасли кошку. Житель сгоревшего дома поблагодарил их, отметив, что к домашнему животному они отнеслись как к человеку.

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Источник — видео МЧС России
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