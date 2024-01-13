Пожарные вывели из горящего коровника 33 животных

13.01.2024 | 12:05

В селе Елшанка Неверкинского района пожарные спасли домашних животных из огня.

Возгорание произошло в коровнике. Пламя охватило кровлю на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с ним прибыли 10 человек, использовалось 4 единицы техники.

«Пожарные вывели из огня на свежий воздух 15 коров и 18 телят», - сообщили в МЧС.

9 ноября 2023 года из горящего дома в Кузнецке пожарные спасли кошку. Житель сгоревшего дома поблагодарил их, отметив, что к домашнему животному они отнеслись как к человеку.