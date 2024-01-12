ГИБДД обнародовала кадры с места аварии с 4 погибшими

Пензенская Госавтоиспекция обнародовала кадры с места аварии в Городищенском районе, где погибли четыре человека.
ДТП случилось вечером в четверг, 11 января. Предварительно установлено, что в 17:55 на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино столкнулись «Лада-Ларгус» с 48-летним водителем и большегруз марки Howo с 47-летним шофером.
После удара легковой автомобиль вынесло в кювет, где он опрокинулся.
На кадрах видно, что «Ларгус» превратился в груду металла, искорежена и передняя часть фуры. Оторванные детали разбросало по проезжей части.
В результате ДТП на месте погибли водитель и три пассажирки «Лады»: женщины 48 и 26 лет и 18-летняя девушка.
УГИБДД УМВД России по Пензенской области проводит проверку по факту случившегося.
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