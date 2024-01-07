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Происшествия

В Пензе хулиганы срубили кедр у ДС «Воейков»

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В Пензе хулиганы уничтожили кедр, посаженный у дворца спорта «Воейков». Как сообщила горожанка, дерево срубили.

Она не указала, когда было совершено преступление. Сообщение об инциденте появилось утром в воскресенье, 7 декабря, в пензенском телеграм-канале.

По словам горожанки, кедров у дворца спорта несколько. Высадили их недавно.

«Малыши очень плохо принимались, медленно росли. Несколько штук погибло, а теперь еще и такое», - рассказала женщина.

Это не первое хвойное, погибшее от рук хулиганов в новогодние праздники. Ранее сообщалось, что в Богословке Пензенского районе неизвестный не постеснялся спилить елку, росшую рядом с могилой и посаженную для украшения места захоронения.

В начале декабря Детский парк в Пензе лишился голубой ели. Дерево росло около дороги на улице Одесской, пока его не срубили. Злоумышленников нашли.

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Источник — фото «Просто Пенза»
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