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Происшествия

В ГИБДД прокомментировали аварию с упавшим с моста автомобилем

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В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, которое случилось утром субботы, 7 октября. С моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина, упал автомобиль.

По предварительным данным, авария случилась около 6:10 напротив дома № 19 на улице Шмидта.

37-летний водитель Mazda CX-7 не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение справа. В результате машина упала с моста.

Автомобилист и его 39-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

Погибших из машины достали сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Также они устранили вторичные поражающие факторы при ДТП.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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