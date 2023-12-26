Гибель подростка: в Никольске возбудили уголовное дело

В Никольске возбудили уголовное дело по факту отравления 15-летнего подростка окисью углерода. Трагедия случилась вечером 18 декабря.
Как сообщалось ранее, тело ребенка нашли в ванной комнате частного жилого дома, где была установлена колонка. Причиной ЧП могли стать нарушения при ее эксплуатации.
Дело заведено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-техническая экспертиза газового оборудования, техническое состояние колонки и условия ее использования будут детально исследованы.
«Будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по его установке, обслуживанию и ремонту», - обратились к населению Пензенской области в региональном управлении СКР.
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