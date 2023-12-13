Названа предварительная причина пожара в с. Новое Демкино

13.12.2023 | 11:41

Следователи организовали проверку по факту смерти 77-летнего мужчины при пожаре в селе Новое Демкино Малосердобинского района.

ЧП случилось вечером во вторник, 12 декабря. Полностью выгорел двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м.

Справившись с огнем, пожарные обнаружили в одной из жилых комнат тело мужчины. Позже при осмотре выяснилось, что каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на нем нет. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным, возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас исследуются все обстоятельства гибели человека и произошедшего пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.