В Башмаковском районе погиб 34-летний рыбак

05.12.2023 | 11:37

В Башмаковском районе Пензенской области произошла трагедия. В селе Софьевка погиб 34-летний рыбак.

Как сообщили PenzaInform.ru в региональном ГУ МЧС России, мужчина 3 декабря сказал родственникам, что пошел на Барский пруд. Больше он домой не вернулся.

Тело рыбака обнаружили на берегу пруда в понедельник, 4 декабря.

Причину смерти мужчины предстоит назвать следователям. Тем не менее в ГУ МЧС подчеркивают: о рыбалке сейчас не может быть и речи. До 10 декабря за выход или выезд на неокрепший лед предусмотрен штраф.

«Однако прежде всего нужно думать не о штрафах, а о личной безопасности и ответственности за свою жизнь. Никакая рыба не стоит человеческой жизни», - отметили в ГУ МЧС по Пензенской области.