Следователи устанавливают причину смерти рыбака в Софьевке

05.12.2023 | 18:55

Следователи опубликовали уточненные данные о смерти рыбака в Башмаковском районе. Возраст мужчины - 43 года.

3 декабря сельчанин отправился на Барский пруд в селе Софьевка, предупредив об этом родных. В тот день домой он не вернулся, и обеспокоенные близкие начали поиски.

4 декабря тело рыбака обнаружили на берегу водоема.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.