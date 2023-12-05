Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Следователи устанавливают причину смерти рыбака в Софьевке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Следователи опубликовали уточненные данные о смерти рыбака в Башмаковском районе. Возраст мужчины - 43 года.

3 декабря сельчанин отправился на Барский пруд в селе Софьевка, предупредив об этом родных. В тот день домой он не вернулся, и обеспокоенные близкие начали поиски.

4 декабря тело рыбака обнаружили на берегу водоема.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте