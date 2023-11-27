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Происшествия

При пожаре на Ладожской пострадали пензячка и ее дочь-подросток

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Вечером в понедельник, 27 ноября, на улице Ладожской, 139, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 19:29.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже десятиэтажного дома. Огонь охватил помещение площадью 15 кв. м.

На тушение выехали 22 пожарных на четырех спецавтомобилях.

«7 человек вывели при помощи спасательных устройств, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадали 2 человека - женщина и ее 13-летняя дочь», - сообщили в пресс-службе управления.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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