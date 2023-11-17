Разозлившийся пензенец разбил стекло в машине скорой помощи

17.11.2023 | 10:17

В четверг, 16 ноября, в Пензе конфликт водителя «Лады-Весты» и шофера скорой помощи закончился повреждением спецавтомобиля.

Инцидент произошел на улице Чехова. Водитель «Весты» посчитал, что его подрезали, после чего машины не смогли разъехаться. Он вышел из-за руля, подошел к карете скорой и кулаком разбил стекло со стороны водителя. Затем вернулся в свою машину и уехал с места происшествия.

Сообщение об инциденте получил в 19:35 экипаж Росгвардии, патрулировавший городские улицы.

Стражи порядка обнаружили «Весту» на улице Карпинского. 42-летний владелец авто не скрыл, что участвовал в ссоре.

«Отрицать свою причастность к случившемуся гражданин не стал. Его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.