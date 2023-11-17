Разозлившийся пензенец разбил стекло в машине скорой помощи

В четверг, 16 ноября, в Пензе конфликт водителя «Лады-Весты» и шофера скорой помощи закончился повреждением спецавтомобиля.
Инцидент произошел на улице Чехова. Водитель «Весты» посчитал, что его подрезали, после чего машины не смогли разъехаться. Он вышел из-за руля, подошел к карете скорой и кулаком разбил стекло со стороны водителя. Затем вернулся в свою машину и уехал с места происшествия.
Сообщение об инциденте получил в 19:35 экипаж Росгвардии, патрулировавший городские улицы.
Стражи порядка обнаружили «Весту» на улице Карпинского. 42-летний владелец авто не скрыл, что участвовал в ссоре.
«Отрицать свою причастность к случившемуся гражданин не стал. Его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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