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Происшествия

На ул. Калинина пассажира из разбитой машины достали спасатели

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Стали известны подробности ДТП, которое случилось утром вторника, 14 ноября, на улице Калинина в Пензе.

По предварительным данным, около 7:30 напротив дома № 152 (район фабрики игрушек) столкнулись Volkswagen Polo под управлением 29-летнего водителя и ВАЗ-2107 с 20-летним мужчиной за рулем.

Фото с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попали покореженная «семерка» и иномарка с деформированной правой частью.

В аварии пострадали два человека: водитель ВАЗа и пассажир Volkswagen, 28-летний мужчина. Последний оказался заблокированным в автомобиле.

Как сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре, с помощью специального инструмента пострадавшего мужчину освободили и передали медикам скорой помощи.

Обоих травмированных доставили в больницу.

«По факту происшествия проводится проверка», - добавили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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