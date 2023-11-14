В Пензе жестко столкнулись «Жигули» и Volkswagen

Утром во вторник, 14 ноября, в Пензе произошла серьезная автоавария.
Фото с места событий появилось в в Сети.
«Жесткое ДТП на Калинина (фабрика игрушек) + пробка. Время 7:50», - уточнил автор место и время происшествия.
На снимках видно, что столкнулись «Жигули» и Volkswagen. Обе машины, особенно отечественная, получили повреждения.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра, а также бригада скорой помощи.
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