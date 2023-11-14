В Пензе жестко столкнулись «Жигули» и Volkswagen

14.11.2023 | 08:33

Утром во вторник, 14 ноября, в Пензе произошла серьезная автоавария.

Фото с места событий появилось в в Сети.

«Жесткое ДТП на Калинина (фабрика игрушек) + пробка. Время 7:50», - уточнил автор место и время происшествия.

На снимках видно, что столкнулись «Жигули» и Volkswagen. Обе машины, особенно отечественная, получили повреждения.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра, а также бригада скорой помощи.