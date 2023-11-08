В Пензе обстреляли стоявшую у детской площадки машину

В Пензе автомобиль подвергся нападению. Инцидент произошел 4 ноября днем, примерно в 14:47.
«Обстреляли машину, припаркованную сзади дома Ладожская, 142, рядом с детской площадкой. Нанесен существенный урон - разбиты окна, повреждения по кузову», - сообщил владелец автомобиля в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики активно обсуждают произошедшее. Некоторые из комментаторов предполагают, что машину обстрелял человек, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Другие считают, что это может быть местью автовладельцу.
В Управлении МВД по Пензенской области подтвердили информацию об обстреле машины.
«В субботу, 4 ноября, в полицию обратился с заявлением владелец автомобиля Skoda. Неизвестные повредили дверь и два стекла», - уточнили в пресс-службе силового ведомства.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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