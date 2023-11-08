В Пензе обстреляли стоявшую у детской площадки машину

08.11.2023 | 09:46

В Пензе автомобиль подвергся нападению. Инцидент произошел 4 ноября днем, примерно в 14:47.

«Обстреляли машину, припаркованную сзади дома Ладожская, 142, рядом с детской площадкой. Нанесен существенный урон - разбиты окна, повреждения по кузову», - сообщил владелец автомобиля в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики активно обсуждают произошедшее. Некоторые из комментаторов предполагают, что машину обстрелял человек, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Другие считают, что это может быть местью автовладельцу.

В Управлении МВД по Пензенской области подтвердили информацию об обстреле машины.

«В субботу, 4 ноября, в полицию обратился с заявлением владелец автомобиля Skoda. Неизвестные повредили дверь и два стекла», - уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.