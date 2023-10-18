18.10.2023 | 09:31

Вечером вторника, 17 октября, в Мокшанском районе пожар унес жизнь пенсионерки.

На улице Заводской в селе Нечаевка вспыхнул деревянный дом, огонь прошелся по всей его площади - 65 кв. метров.

Сигнал о ЧП поступил пожарным в 21:44. На место выехали 6 спасателей на 3 спецавтомобилях, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Находившаяся внутри женщина 1956 года рождения погибла. Обстоятельства ее смерти и причины возгорания установят специалисты.

В ночь на 18 октября смертельный пожар случился на улице Белинского в Кузнецке: загорелась комната в одной из квартир многоэтажки. Погиб 40-летний мужчина.