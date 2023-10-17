В Арбекове девочка-подросток получила травмы при падении с высоты

17.10.2023 | 11:33

В понедельник, 16 октября, в Пензе, в Дальнем Арбекове, случилось ЧП: с высоты упала девочка-подросток.

Первые сообщения об инциденте появились в районном чате в Viber: люди пытались выяснить друг у друга, зачем к строящемуся дому приехали полиция и реанимация.

«Девочка выпала с 3-го этажа», «В чатах пишут, сидела на балконе общего пользования. Жива или нет, не знаю. Вроде 13-14 [лет]. Уже говорят, что она из Терновки. Родители искали ее. Что она делала тут, неизвестно. Правда это или нет, утверждать не могу», «Что бы ни было, дай бог, чтобы все хорошо было», - обменялись люди информацией.

Факт ЧП подтвердили в региональном управлении СК РФ. Пострадавшая выжила.

«Следователи следственного отдела по Октябрьскому району г. Пензы устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней девочки при падении с высоты», - сообщила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.