43-летняя жительница Чаадаевки пропала больше месяца назад

23.09.2023 | 20:39

В Пензенской области пропала 43-летняя жительница поселка городского типа Чаадаевка Городищенского района Галия Мухарямовна Дуланова (Яргаева). О ее судьбе ничего не известно с 19 августа.

Приметы Галии Дулановой опубликованы на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей - 169 см, телосложение нормальное, волосы темные с мелированием, глаза карие. Во что она была одета, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галии Дулановой, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

Ранее волонтеры разместили ориентировку на 60-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района Нурали Равилевича Рязяпова. Его местонахождение неизвестно с 11 августа.