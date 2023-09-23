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Происшествия

43-летняя жительница Чаадаевки пропала больше месяца назад

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В Пензенской области пропала 43-летняя жительница поселка городского типа Чаадаевка Городищенского района Галия Мухарямовна Дуланова (Яргаева). О ее судьбе ничего не известно с 19 августа.

Приметы Галии Дулановой опубликованы на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей - 169 см, телосложение нормальное, волосы темные с мелированием, глаза карие. Во что она была одета, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галии Дулановой, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

Ранее волонтеры разместили ориентировку на 60-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района Нурали Равилевича Рязяпова. Его местонахождение неизвестно с 11 августа.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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