Названы возможные причины падения самолета в Пензенском районе

21.09.2023 | 15:28

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета марки Х-32 «Бекас» и гибели 57-летнего пилота.

ЧП случилось около 16:10 в среду, 20 сентября, рядом с деревней Князь-Умет в Пензенском районе. Пилот выполнял орошение полей. Судно зацепилось за линию электропередач и рухнуло на землю.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В качестве возможных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия летчика.

«По предварительным данным, полет осуществлялся с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства, т. е. без получения разрешения на полет и в отсутствие на борту необходимых документов, в том числе свидетельства о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов» - сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Назначены необходимые судебные экспертизы, следственные действия продолжаются.