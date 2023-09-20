Появились кадры с места падения самолета в Пензенском районе

20.09.2023 | 18:44

Приволжская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения легкомоторного самолета в Пензенском районе.

Авария случилась около 16:10 в среду, 20 сентября, рядом с деревней Князь-Умет. Пилот самолета марки «Бекас» выполнял орошение полей. Судно зацепилось за линию электропередач и рухнуло на землю.

Пилот погиб на месте.

Самолет нашли местные жители. Сейчас на месте крушения работают сотрудники ЛО МВД России на транспорте.

«Обстоятельства и причины падения устанавливаются», - сообщил заместитель Пензенского транспортного прокурора Дмитрий Воеводин.

В центральном МСУТ СК РФ добавили, что следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые предметы и объекты. В ближайшее время назначат экспертные исследования.