Появились кадры с места падения самолета в Пензенском районе

Приволжская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения легкомоторного самолета в Пензенском районе.
Авария случилась около 16:10 в среду, 20 сентября, рядом с деревней Князь-Умет. Пилот самолета марки «Бекас» выполнял орошение полей. Судно зацепилось за линию электропередач и рухнуло на землю.
Пилот погиб на месте.
Самолет нашли местные жители. Сейчас на месте крушения работают сотрудники ЛО МВД России на транспорте.
«Обстоятельства и причины падения устанавливаются», - сообщил заместитель Пензенского транспортного прокурора Дмитрий Воеводин.
В центральном МСУТ СК РФ добавили, что следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые предметы и объекты. В ближайшее время назначат экспертные исследования.
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