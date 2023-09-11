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Происшествия

В Пензенском районе столкнулись BMW и Datsun

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В Пензенском районе, поблизости от села Константиновка, столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадал водитель одного из них.

Авария произошла в воскресенье, 10 сентября, около 10:40 на 428-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов.

Участниками стали 57-летний водитель автомобиля Datsun и 48-летний мужчина за рулем BMW Х5.

Судя по фото с места происшествия, удар был лобовым. Передняя часть Datsun превратилась в груду металла.

Травмы в аварии получил водитель Datsun, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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