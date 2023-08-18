Пропавшего в Мокшанском районе мужчину нашли погибшим

Завершены поиски 62-летнего жителя села Елизаветино. Запись появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 18 августа.
Мужчина ушел из дома 11-го числа, и больше его никто не видел.
«Найден, погиб», - сообщили волонтеры. Они принесли соболезнования родным и близким.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что труп пожилого мужчины нашли в селе - он лежал в кустах.
Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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