Пропавшего в Мокшанском районе мужчину нашли погибшим

18.08.2023 | 14:35

Завершены поиски 62-летнего жителя села Елизаветино. Запись появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 18 августа.

Мужчина ушел из дома 11-го числа, и больше его никто не видел.

«Найден, погиб», - сообщили волонтеры. Они принесли соболезнования родным и близким.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что труп пожилого мужчины нашли в селе - он лежал в кустах.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.