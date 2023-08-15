В Мокшанском районе ищут пропавшего Сергея Дмитриева

15.08.2023 | 16:33

В Мокшанском районе Пензенской области пропал 62-летний житель села Елизаветино Сергей Иванович Дмитриев.

Его местонахождение неизвестно с 11 августа.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Сергея Ивановича - 180 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в синий комбинезон и зеленую футболку, обувь - синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Сергея Дмитриева, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.