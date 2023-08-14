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Происшествия

В Пензенской области устанавливают обстоятельства гибели двух пешеходов

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За выходные, 12 и 13 августа, в Пензенской области под колесами автомобилей погибли два пешехода. Аварии произошли в вечернее время.

Первое ДТП случилось около 17:30 12-го числа в Городищенском районе.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, на расстоянии 5 км от дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск 65-летний водитель КамАЗа сбил 64-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Аналогичная авария произошла в Башмаковском районе.

Предварительно установлено, что около 22:25 на 26-м километре дороги Поим - Башмаково - Земетчино под колеса Renault, за рулем которого был 76-летний автомобилист, попал 52-летний мужчина. Пешеход умер от полученных повреждений до приезда скорой.

Сейчас в обстоятельствах обоих ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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