В Кузнецке ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна

12.08.2023 | 16:03

В пятницу, 11 августа, в Кузнецке случилось ЧП: из окна квартиры многоэтажного дома выпал 4-летний мальчик.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как обычно, мама отошла на минутку, которой хватило на выпадение ребенка. С тяжелыми травмами он доставлен в детскую больницу. Врачи борются за его жизнь», - рассказала она.

Елена Столярова уточнила сетевому изданию «ПензаИнформ», что малыш находится в Кузнецкой межрайонной детской больнице. Травмы у маленького пациента очень тяжелые.

«Оставлять детей без присмотра в комнате с открытым окном недопустимо. Забывчивость, надежда на то, что ничего не случится, элементарная беспечность приводят к трагедиям не только в Пензенской области, но и по всей России», - настаивает детский омбудсмен.

Она еще раз обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, в том числе у водоемов и при катании на велосипедах и самокатах.