Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Суре

06.08.2023 | 12:53

Трагедия в Городищенском районе произошла на необорудованном пляже. Днем в субботу, 5 августа, 48-летний мужчина находился в компании на берегу Суры в Сурске и утонул.

Сейчас по факту его гибели проводится проверка.

Согласно материалам дела, компания, в которой отдыхал мужчина, употребляла спиртное. В какой-то момент он решил охладиться, нырнул и больше не показывался на поверхности воды.

Очевидцы сообщили о ЧП правоохранителям. В тот же день тело утонувшего нашли водолазы.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.