Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Суре

Трагедия в Городищенском районе произошла на необорудованном пляже. Днем в субботу, 5 августа, 48-летний мужчина находился в компании на берегу Суры в Сурске и утонул.
Сейчас по факту его гибели проводится проверка.
Согласно материалам дела, компания, в которой отдыхал мужчина, употребляла спиртное. В какой-то момент он решил охладиться, нырнул и больше не показывался на поверхности воды.
Очевидцы сообщили о ЧП правоохранителям. В тот же день тело утонувшего нашли водолазы.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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