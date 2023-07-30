Поломанные ограды: ураган пронесся по никольскому кладбищу

30.07.2023 | 10:42

Ураган не обошел стороной и никольское кладбище. В воскресенье, 30 июля, горожане показали, как выглядят места захоронений после разгула стихии, случившегося накануне.

Кладбище в Малой Пестровке (вошла в городскую черту) выглядит удручающе: многие деревья вырвало из земли прямо с корневой системой, некоторые из них рухнули на могилы.

Ограды и кресты, столы и лавочки оказались деформированы.

Никольским коммунальщикам, а также родственникам и близким похороненных предстоит разгрести завалы и навести порядок.

Ранее сообщалось, что итогом буйства стихии стали также сорванные с домов крыши и утеплитель, поврежденные деревьями автомобили, обрыв линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.