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Происшествия

Стали известны подробности о страшной находке в Засечном

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В Следственном управлении СК России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru рассказали подробности происшествия, случившегося в селе Засечном Пензенского района в субботу, 29 июля.

Ранее очевидец сообщил, что к дому № 7 на улице Светлой подъехали сотрудники полиции и спасатели, а также специализированный автомобиль. Вскоре из подъезда на носилках вынесли труп человека в черном пластиковом пакете.

Как выяснилось, тело 36-летнего мужчины было обнаружено утром на лестничной площадке.

Специалисты начали доследственную проверку по данному факту. Причину смерти гражданина установит судебно-медицинская экспертиза.

«Выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

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