Очевидец сообщил о вынесенном из многоэтажки в Засечном трупе

29.07.2023 | 11:05

Утром субботы, 29 июля, из дома № 7 на улице Светлой вынесли тело человека. Фото и видео с места событий разместил очевидец в Сети.

Он рассказал, что сначала к дому подъехали полицейские и «какие-то люди в перчатках - скорее всего, криминалисты». Они обследовали общий балкон 2-го этажа и сделали ряд фотографий, а также побывали на уровне 7-8-го этажей.

Следом за стражами порядка прибыли спасатели, вооруженные специнструментом для вскрытия дверей. Они также работали на уровне 7-8-го этажей.

«Потом приехали еще полицейские и специализированная машина. В итоге из дома вынесли труп в пакете», - завершил свидетель.

Произошла смерть человека по естественным причинам или же была насильственной, станет известно позже.