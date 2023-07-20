В Кривозерье легковушка врезалась в грузовик с бетонными кольцами

Днем в четверг, 20 июля, в Кривозерье случилось ДТП с участием Kia Rio и грузового автомобиля, перевозившего бетонные кольца. Столкновение произошло на повороте к коттеджному поселку «Яблони парк».
Очевидцы сообщили, что иномарка врезалась в заднюю часть грузовика. Фотографии последствий аварии они выложили в Сеть.
В ДТП получил повреждения Kia Rio - у него смят перед, лобовое стекло вылетело. Людям понадобилась помощь медиков - на место приехала машина реанимации.
Видимых повреждений на грузовом автомобиле нет.
Информация об аварии уточняется.
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