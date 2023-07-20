В Кривозерье легковушка врезалась в грузовик с бетонными кольцами

20.07.2023 | 18:43

Днем в четверг, 20 июля, в Кривозерье случилось ДТП с участием Kia Rio и грузового автомобиля, перевозившего бетонные кольца. Столкновение произошло на повороте к коттеджному поселку «Яблони парк».

Очевидцы сообщили, что иномарка врезалась в заднюю часть грузовика. Фотографии последствий аварии они выложили в Сеть.

В ДТП получил повреждения Kia Rio - у него смят перед, лобовое стекло вылетело. Людям понадобилась помощь медиков - на место приехала машина реанимации.

Видимых повреждений на грузовом автомобиле нет.

Информация об аварии уточняется.