В ДТП в Спасском районе погиб 66-летний водитель Suzuki

10.07.2023 | 10:41

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в Спасском районе в субботу, 8 июля.

Предварительно установлено, что в 14:25 на 472-м километре трассы М-5 столкнулись Suzuki Grand Vitara и фура марки MAN с полуприцепом.

Легковым автомобилем управлял 66-летний мужчина, грузовым - 51-летний.

Suzuki от удара развернуло поперек дороги, переднюю часть покорежило. Из-за ДТП на трассе образовался затор.

«В результате происшествия водитель Suzuki Grand Vitara от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.