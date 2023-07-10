В ДТП в Спасском районе погиб 66-летний водитель Suzuki

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в Спасском районе в субботу, 8 июля.
Предварительно установлено, что в 14:25 на 472-м километре трассы М-5 столкнулись Suzuki Grand Vitara и фура марки MAN с полуприцепом.
Легковым автомобилем управлял 66-летний мужчина, грузовым - 51-летний.
Suzuki от удара развернуло поперек дороги, переднюю часть покорежило. Из-за ДТП на трассе образовался затор.
«В результате происшествия водитель Suzuki Grand Vitara от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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