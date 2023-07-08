Соцсети: на трассе в Спасске произошла смертельная авария

08.07.2023 | 16:08

В субботу, 8 июля, на трассе в Спасске случилось ДТП с участием легкового транспорта. Очевидцы сообщили, что в результате погиб человек.

Фото и видео с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Кадры были сделаны в 15:00.

В объектив попала легковушка, которую развернуло поперек трассы. Передняя часть автомобиля покорежена. На месте работают медики и спасатели.

Автомобилисты отметили, что перекрыты две полосы движения, образуется пробка.

Официальной информации о случившемся пока нет. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.