Соцсети: на трассе в Спасске произошла смертельная авария

В субботу, 8 июля, на трассе в Спасске случилось ДТП с участием легкового транспорта. Очевидцы сообщили, что в результате погиб человек.
Фото и видео с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Кадры были сделаны в 15:00.
В объектив попала легковушка, которую развернуло поперек трассы. Передняя часть автомобиля покорежена. На месте работают медики и спасатели.
Автомобилисты отметили, что перекрыты две полосы движения, образуется пробка.
Официальной информации о случившемся пока нет. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀