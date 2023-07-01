Погода на выходных: легкая прохлада, дожди и грозы

01.07.2023 | 08:20

В субботу, 1 июля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. В течение всего дня прогнозируются дождь и гроза.

Умеренный ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается +21… +23 градуса.

Ночь на воскресенье, 2 июля, ожидается облачной, возможен дождь. Воздух похолодает до +13… +15 градусов.

Днем в воскресенье потеплеет до +23… +25 градусов. Утро будет пасмурным, с переменной облачностью. После полудня существует большая вероятность дождя и грозы.

Ветер в воскресный день по-прежнему будет западным.