Полиция показала место взрыва на проспекте Строителей

19.04.2023 | 11:46

В областном УМВД России прокомментировали инцидент, который произошел во вторник, 18 апреля, на проспекте Строителей в Пензе.

«В дежурную часть поступило сообщение, что в квартире при нагреве от рядом стоящей свечи произошел разрыв оболочки аэрозольного дезодоранта, в результате чего были выбиты стекла и повреждена межкомнатная дверь.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые осуществили охрану общественного порядка, произвели осмотр места происшествия и опрос очевидцев. По данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы», - рассказали в УМВД.

Полицейские показали фото из квартиры. На нем запечатлены оплавившийся телевизор, опаленная стена и тот самый дезодорант.

По данным Пензенского пожарно-спасательного центра, взрыв случился в 13:35.

«Помощь двум женщинам, находящимся в квартире, оказали сотрудники скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».