В Пензе произошел взрыв на проспекте Строителей

19.04.2023 | 10:10

Во вторник, 18 апреля, в одной из квартир дома на проспекте Строителей произошел взрыв.

Сообщение об этом поступило из центра управления в кризисных ситуациях главного регионального управления МЧС в Пензенский пожарно-спасательный центр в 13:35.

К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники всех экстренных служб.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ» из информированных источников, от перегрева взорвался аэрозольный флакон дезодоранта. Он стоял на телевизоре рядом с зажженной свечой.

Взрывом выбило окна, в квартире оказалась повреждена межкомнатная дверь.

«Спасатели провели разведку. Помощь двум женщинам, находящимся в квартире, оказали сотрудники скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».