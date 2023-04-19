В Пензе произошел взрыв на проспекте Строителей

Во вторник, 18 апреля, в одной из квартир дома на проспекте Строителей произошел взрыв.
Сообщение об этом поступило из центра управления в кризисных ситуациях главного регионального управления МЧС в Пензенский пожарно-спасательный центр в 13:35.
К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники всех экстренных служб.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ» из информированных источников, от перегрева взорвался аэрозольный флакон дезодоранта. Он стоял на телевизоре рядом с зажженной свечой.
Взрывом выбило окна, в квартире оказалась повреждена межкомнатная дверь.
«Спасатели провели разведку. Помощь двум женщинам, находящимся в квартире, оказали сотрудники скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
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