Пострадавший при взрыве в кафе пензенец оказался сыном депутата

05.04.2023 | 15:15

Стала известна личность жителя Пензы, пострадавшего при взрыве в санкт-петербургском кафе.

В результате теракта, совершенного 2 апреля, погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 31 человек был доставлен в больницу. Ранее стало известно, что среди них - житель Пензы.

Как оказалось, пострадавший - студент второго курса Санкт-Петербургского государственного университета Олег Желиховский, сын депутата Пензенской городской думы Дениса Желиховского.

«Я рядом с ним, приехал, когда узнал о случившейся трагедии. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, надеюсь, что его скоро выпишут», - цитирует депутата издание «АиФ - Пенза».

Также Денис Желиховский отметил, что сын рассказал практически то же, что уже известно СМИ: девушка, пришедшая на встречу, передала Татарскому подарок, после чего раздался взрыв.

26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали на следующий день.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки - от исполнителей до заказчиков.