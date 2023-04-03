В результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга пострадал житель Пензы

03.04.2023 | 19:25

Стало известно, что в результате взрыва, который 2 апреля произошел в кафе Санкт-Петербурга и унес жизнь военкора Владлена Татарского, пострадал житель Пензы.

«На утро в стационарах продолжает оставаться 22 человека, 8 из них - тяжелых пациентов, всего было доставлен… 31 человек. Из 31 человека 21 - петербуржец, 10 человек - иногородние. Из них 5 человек - это Ленинградская область, остальные из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга», - цитирует РИА Новости первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарану.

В основном у пострадавших баротравмы, повреждение органов зрения, а также мелкие осколочные повреждения и ожоги открытых частей тела (лица, рук, кистей).

Вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Один человек погиб, 32 пострадали.

В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Девушка призналась, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России («Террористический акт»)», - сообщили в СК РФ.