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Происшествия

Пензенцы сообщили о серьезной аварии на улице Луначарского

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Вечером в среду, 5 апреля, в Пензе на пересечении улиц Луначарского и Толстого произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Снимки с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Пензенцы сообщили, что столкновение произошло около 20:00.

Судя по всему, участниками ДТП стали водители Volkswagen и ВАЗ. От удара у иномарки деформировалась передняя часть. ВАЗ перевернулся на бок, врезался в световую опору.

Отечественную легковушку сильно покорежило.

«Все живы», - отметил автор фото.

Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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