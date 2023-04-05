Пензенцы сообщили о серьезной аварии на улице Луначарского

05.04.2023 | 21:00

Вечером в среду, 5 апреля, в Пензе на пересечении улиц Луначарского и Толстого произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Снимки с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Пензенцы сообщили, что столкновение произошло около 20:00.

Судя по всему, участниками ДТП стали водители Volkswagen и ВАЗ. От удара у иномарки деформировалась передняя часть. ВАЗ перевернулся на бок, врезался в световую опору.

Отечественную легковушку сильно покорежило.

«Все живы», - отметил автор фото.

Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.