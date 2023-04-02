Над микрорайоном Арбеково поднялся дым от пылающей травы

02.04.2023 | 15:40

В воскресенье, 2 апреля, вдоль трассы М-5 в микрорайоне Арбеково загорелась сухая трава. Дым горожане заметили около 12:00. К 15:00 пожар усилился, охватив большую площадь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области пояснили, что наблюдается очаговое горение сухой травы. С огнем борются пожарные подразделения.

Помимо Пензы, подобные инциденты 2-го числа зафиксированы в Сердобском, Тамалинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Мокшанском, Иссинском районах региона.

Количество случаев горения сухой травы и мусора увеличилось с наступлением сухой погоды, констатировали в МЧС.

Жителей региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует звонить по номеру 101 или 112.

Пожароопасный сезон в области открылся 30 марта, раньше, чем в прошлом году (15 апреля). Он продлится до 15 октября.