В Засечном внимательный прохожий сообщил о гранате у крыльца

19.03.2023 | 19:43

В воскресенье, 19 марта, жителей и прохожих на улице Светлой в Засечном встревожила находка у крыльца продуктового магазина.

Около 16:00 внимательный мужчина обнаружил предмет, похожий на гранату. Он немедленно вызвал на место правоохранителей.

Находку обследовали специалисты, а также кинологи. Как стали известно редакции сетевого издания «ПензаИнформ», предмет не представлял опасность. Это была пластмассовая игрушечная граната.

Появление правоохранителей и собак взволновало местных жителей. Они опубликовали фото с места происшествия в соцсети «ВКонтакте», спрашивая пользователей, что же случилось.

9 марта во дворе многоэтажки на улице Новоселов в микрорайоне Заря нашли предмет, похожий на боеприпас. На место съехались представители спецслужб, которые заключили: это учебная граната, не представляющая опасности.